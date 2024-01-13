ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olmasının ardından ABD Büyükelçiliği taziye mesajı paylaştı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Çatışmada 4 asker yaralanırken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Türkiye şehitlerine ağlarken, ABD Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şehit askerlerin ailelerine ve yakınlarına taziye, yaralılara acil şifalar dilendi.
Paylaşımda "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.
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