2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda? Hangi ülke en çok reddetti?
Avrupa Komisyonu, 2023 yılı Schengen vize başvuruları verilerini paylaştı. Türkiye, Çin'in ardından dünyada en çok Schengen başvurusu yapan ikinci ülke konumunda. Türkiye'den en çok Yunanistan ve Almanya'ya başvuru yapılırken, dünya geneline bakıldığında Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranı İran'ın ardından ikinci sırada. Türkiye'de temsilcilikleri bulunan kurumlar içinde en çok ret kararı veren kurum ise yüzde 42.5 ile Estonya'nın Ankara Temsilciliği.
Giriş: 22.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:49