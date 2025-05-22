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        Haberler Gündem Çevre Uluabat Gölü'nde kaçak avcılara baskın | Son dakika haberleri

        Uluabat Gölü'nde kaçak avcılara baskın: 466 kilo canlı balık ele geçirildi

        Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak avlanan 466 kilo canlı balık ele geçirildi. Balıklar göle salınırken, kaçak avcılık yapan 4 kişiye 67 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:40 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:40
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        Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü’nde devriye sırasında 4 kişinin kaçak balık avcılığı yaptığını belirledi.

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        Yapılan baskında 2 serpme ağ, 216 pinter, 5 kilo canlı kerevit, 461 kilosu canlı sazan olmak üzere 466 kilo balığa el konuldu.

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        Balıklar göle bırakılırken, şüphelilere Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten toplam 67 bin 210 lira idari para cezası uygulandı.

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        #uluabat gölü
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