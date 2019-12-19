Bursa Uludağ'da hayatlarını kaybeden Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) cezaneleri memleketlerine gönderildi. Sarp'ın cenazesi Aydın'a gönderilirken, Mert Alparslan'ın cenazesi de tören için Büyükçekmece'deki Kuba Cami'ine getirildi. Bu sırada eşinin tabutunu gören Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Alpaslan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
AA'nın haberine göre, Mert Alpaslan'ın ailesinin taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldukları görüldü. Mert Alpaslan ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlık alanına defnedilecek.
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