Otellerin doluluk oranı yüzde 30'a ulaştı

Mart ayında yağan karın azalması nedeniyle sezon kapatan Uludağ'da, son 2 haftadır aralıksız yağan kar, Nisan ayında yeniden kayakseverleri ağırlamaya başladı. Marmara'nın en yüksek noktası olan Uludağ´da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Halen açık olan bazı oteller de kısa süre önce kapattıkları kayak pistlerini yeniden açtı. Kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak, snowboard ve kar topu oynadı. Otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 30'a ulaştı.

"21 SENEDİR BURADAYIM NİSAN AYINDA BÖYLE KAR GÖRMEDİM"

Otel yöneticisi Harbi Türk, "21 yıldır Uludağ´dayım daha önce böyle bir kar görmedim, nisan ayında böyle yağan karı ilk defa görüyorum. Nisan ayında yani sezon dışında kar yağması ile birlikte boş olan otellerin doluluk oranı yüzde 30´a yükseldi. Bu oran daha da artacak. Şu anda Uludağ´da pistlerimiz açık, kayak yapmak isteyen, kayak dersi almak isteyen bütün tatilciler Uludağ´a gelebilir" dedi. Nisan ayında kar tatili yapan bazı tatilciler ise "Sezona yetişemedik fakat Uludağ´a yağan son kar ile birlikte pistler açılmış. Yağan karı değerlendirerek, tatil yapıyoruz. Uludağ´da hava çok güzel, muhteşem bir kar var" dedi.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı beklenen Uludağ´da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 5 derece oldu.

Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar aralıklara devam etmesi bekleniyor.