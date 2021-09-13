Çelenk töreniyle başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında düzenlenen 28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı. Başkan Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Festival; gün boyu devam edecek uzun metraj film gösterimleri, gondolda açık hava film gösterimleri, ‘"Çukurova'dan Beyazperdeye Film Afişleri Sergisi'', Işıl Özgentürk moderatörlüğünde ‘Kısa Film Atölyesi'' ile sürecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ışığında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ‘'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' esaslarını gözeten bir düzenlemeyle, fiziksel mesafenin korunabildiği, etkili hijyen ve dezenfekte işlemlerinin yapılacağı ortamda gerçekleştirilecek festivalin Yürütme Kurulu Başkanlığını oyuncu Menderes Samancılar üstlenirken, kurulda Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay yer alıyor.
FESTİVALDE NELER VAR?
14 EYLÜL SALI
SAAT: 14.00 ADANA SİNEMA MİRASI VE SİNEMA SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI
Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı – Yazlık Sinema
SAAT:16.30 SERGİ: ADANA SİNEMA TARİHİ
Yer: Abidin Dino Sanat Parkı
SAAT: 17.30 YAŞAR KEMAL ETKİNLİĞİ
Konuklar: Lale Mansur, Aydın Çam, Cihan Erdönmez, Nebil Özgentürk
Dijital Katılımcılar: Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Arif Keskiner, Selim İleri
SAAT: 11.00 KISA FİLM ATÖLYESİ
Moderatör: Işıl Özgentürk
Yer: Seyhan Oteli
SAAT: 20.00 BELGESEL GÖSTERİMİ: GENCO
Konuşmacı: Tilbe Saran
Dijital Katılımcı: Genco Erkal
Yer: Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu
15 EYLÜL ÇARŞAMBA
SAAT: 11.00 KISA FİLM ATÖLYESİ
Moderatör: Işıl Özgentürk
Yer: Seyhan Oteli
SAAT: 14.00 ADANA SİNEMA TARİHİNİN VE SEYİR DENEYİMİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI
Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı – Yazlık Sinema
SAAT: 17.00 SERGİ:DÜNDEN BUGÜNE ADANA SİNEMALARI VE ADANA'DA SİNEMAYA GİTMEK KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ
Yer: 75. Yıl Sanat Galerisi
SAAT: 18.00-20.00 HASAN SALTIK SÖYLEŞİSİ – ANADOLU'NUN MÜZİK KÜLTÜRLERİ HAZİNESİ ‘'HASAN SALTIK''
Moderatör: Menderes Samancılar
Konuklar: Suavi, Nilifer Akbal, Vedat Yıldırım, Nebil Özgentürk, Mazlum Çimen, Cengiz Özkan
Yer: Merkez Park Amfi Tiyatro
SAAT: 21.00 FESTİVAL KONSERİ – CEYLAN ERTEM VE SENFONİK FESTİVAL ORKESTRASI
Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro
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