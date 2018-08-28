Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 19'uncu kez düzenlenecek. Sanat yönetmenliğini Gürer Aykal'ın yapacağı, 1-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin basın toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel; "Bu yıl 19’uncusu düzenlenen ve geleneksel hale getirilerek uluslararası bir boyut kazanan Antalya Piyano Festivali, gençlik çağını geride bırakarak olgunluk evresine giriyor. Antalya’yı kültür ve sanatın başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerlerken, bu hedefimize en büyük katkıyı sağlayan festivallerimizden biri şüphesiz Uluslararası Antalya Piyano Festivalidir" dedi.

Menderes Türel, Festivalin 2001 yılından bu yana her yıl giderek büyüyüp, gelişerek şehrin marka değerine önemeli katkılar sağladığını ve Antalya’nın uluslararası 'Sanat Şehri' kimliğini büyük ölçüde pekiştirdiğini belirtti. Türel, kendi alanında son derece önemli olan ulusal ve uluslararası sanatçıların bu festivalde yer almasının, Antalya’ya deniz-kum-güneş üçgeninin yanı sıra festivallerle anılan bir şehir kimliği kazandırdığına dikkat çekerek sözlerini "19 yılda binlerce sanatçı ile yüzbinlerce izleyiciye ulaşmamız da bunun en güzel sonucudur" sözleriyle tamamladı.

Festivalin Sanat Yönetmeni Gürer Aykal ise; duygularını "Ben aslında şanslı bir insanım. Çünkü benim için Sayın Başkan bir piyanist. Yedi notayı beraber yaşayan iki insanız, bundan ötürü aramızda çok güzel bir iletişim var. Bu festivali yapabiliyorsak, Sayın Piyanist Başkan Menderes Türel’in sayesindedir" sözleriyle dile getirdi.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, dünyaca ünlü sanatçıların müzikseverlerle buluşmasının yanında genç yeteneklerin desteklenmesi noktasında da çok önemli bir görev üstleniyor. Festival kapsamında Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması düzenlenecek.

1 Eylül Cumartesi günü, İspanya’nın önemli Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles’in vereceği konserle başlayan festivalin vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle ile zenginleştirerek tutkulu bir dünyanın kapılarını aralayan sanatçı festival kapsamında ilk kez Türkiye’de olacak.

4 Eylül Salı günü, “Antalya Devlet Senfoni Orkestrası” nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde ise 'Genç Yetenekler Piyano Yarışması'nın kazananları solist olarak yer alacak'. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında her yıl gerçekleştirilen Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali'ne bu yıl Kenan Tatlıcı piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahnede olacak.

Tüm dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan “Melon” Lewis, festivalin 6. günü Antalya’nın yenilenen yüzü ‘Sahil Antalya Yaşam Parkı’ nda müzikseverle buluşmak üzere sahne alacak. Sanatçının solo projesi olan Ivan Melon Lewis & The Cuban Swing Express: Cubaing Forever, 6 Eylül Perşembe günü festival kapsamında ilk kez Türkiye’de olacak.

8 Eylül Cumartesi Günü, dünyaca ünlü besteci, piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, “Film Müzikleri Konseri” ile festival kapsamında izleyici ile buluşacak.

Festivalin kapanışı ise 9 Eylül Pazar günü, Dhafer Youssef konseri ile olacak. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgün bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Festival kapsamında bu yıl 1-9 Eylül tarihleri arasında Gülçin Anıl ‘Ritmik Renkler’ resim sergisi müzikseverlerin yanı sıra resim severleri de festivale davet edip, Gülçin Anıl’ın fırçası ile müziğe dokunan resimlerini Antalya Kültür Merkezi Alt Fuaye’ de sanatseverlerin beğenisine sunacak. 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 285 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.