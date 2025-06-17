Ümit Özdağ hakim karşısında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre Çağlayan Adliyesi 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görülüyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.