Ümit Özdağ iddianamesi Antalya'ya gönderildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda kullandığı sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen ve çıkarıldığı hakimlikçe, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle iddianamede hazırlandı.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, yapılan incelemenin ardından söz konusu konuşmanın Antalya'da gerçekleşmiş olması gerekçesiyle 'yetkisizlik' kararı verildi. Dosya Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

TUTUKLU OLDUĞU SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımlarını da içeren çeşitli suçlamalar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Özdağ'ın tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Özdağ'ın avukatı Sevdagül Tunçer de yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasından iddianamesinin gönderildiği İstanbul 35. Adliye Ceza Mahkemesi, en başından bu yana itiraz etmiş olduğumuz gibi, konuşmanın Antalya'da yapılmış olması sebebiyle yetkisiz olduğuna karar vererek, dosyanın yetkili Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi" dedi.