Falçatalı saldırı dosyaya girdi

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde akademisyenlere yönelik görülen FETÖ/PDY davası ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Savcılık tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Prof. Dr Ali Osman Atahan'ın aralarında bulunan 16 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Yargılama sonunda Prof. Dr. Ali Osman Atahan, Prof. Dr. Fatih Üneş, Prof. Dr. Cevat Tosun, Prof. Dr. Ertuğrul Baltacıoğlu, daire başkanı Nurten Çelik, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çam ve öğretim üyesi Dr. İlker Mert hakkında beraat kararı verildi.

Telefonundan ByLock programı çıkan 3 kişinin dosyası ayrıldı. Geriye kalan 6 kişiyle ilgili ise emniyetten dijital veriler bekleniyor.

FALÇATALI SALDIRI DOSYAYA GİRDİ



Dava dosyasına ise ilginç bir görüntü de girdi. Davada beraat eden Prof. Dr. Fatih Üneş, akademisyenlerin FETÖ'cü olduğunu iddia eden ve dosyada resmi tanık olarak yer alan Umut Barış Ş. ile ilgili önemli iddialarda bulundu.

Üneş, mahkemedeki ifadesinde Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde öğrenci olan Umut Barış Ş.'nin bölüm başkanına saldırmak için okulu falçatayla bastığını iddia etti. Baskın olayı ile ilgili açılan davada tanık olduğunu ifade eden Üneş, Umut Barış Ş.'nin bundan dolayı kendisine husumet beslediğini ve kendisini FETÖ'cü ilan ettiğini savundu. Üneş, mahkemeye 6 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen falçatalı baskın olayının görüntülerinden alınan fotoğrafları da delil olarak sundu. 13 yılda üniversiteyi bitirdiği belirtilen tanık Umut Barış Ş. ile ilgili bu görüntüler dosyaya girdi.

70 KİŞİLİK AKADEMİSYEN LİSTESİ VERİLDİ

FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlere yönelik FETÖ soruşturması başlatılmıştı. ‘Bayrak' ve ‘Vatan' kod adlı iki tanık bu iki üniversitede çalışmış 70 öğretim görevlisinin FETÖ'cü oldularını iddia etmişti. Soruşturma kapsamında adı geçen 70 kişiden çoğu gözaltına alınıp tutuklandı.



KORGENERALİN KARDEŞİ



Savcılık, ilk etapta 54 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi, bu kişilerden tutuklu olanlar serbest kaldı. Bu kişiler arasında 16 Temmuz günü tutuklanan, ihraç olduktan sonrada geçtiğimiz günlerde beraat kararı çıkan Korgeneral Erdal Öztürk'ün kardeşi Nurhan Adil Öztürk de vardı. Nurhan Adil Öztürk de açığa alındıktan sonra tutuklanıp kısa bir süre sonra hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı.