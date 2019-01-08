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Konya'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne elinde pompalı tüfekle gelerek intihar girişiminde bulunan ve polis tarafından etkisiz hale getirilen Yunus D. (25),ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İNTİHARA KALKIŞTI
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü İletişim Fakültesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, lise mezunu olan ve üniversiteyle bağı olmayan Yunus D., iddiaya göre elinde pompalı tüfekle kampüse gelip, önce yakınlardaki alışveriş merkezine ardından da İletişim Fakültesi'ne girdi. Boş sınıfa geçen Yunus D., tüfeği çenesine dayayıp, sevgilisini görmek istediğini söyledi. Öğrenci ve güvenlik görevlileri polise haber verdi. Başta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri olmak üzere çok sayıda polis ekibi üniversiteye sevk edildi. Final sınavları nedeniyle büyük bölümü boş olan fakülte binasında o sırada bazı sınıflarda olan öğrenciler tahliye edildi.
POLİS İKNA EDEMEDİ...
İsmini açıklamadığı sevgilisinin Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ileri süren Yunus D.'nin polise, "Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum" dediği öğrenildi. Polis, yaklaşık 1 saat Yunus D.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Yunus D., bir anlık dalgınlık sonucu polis tarafından etkisiz hale getirildi. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Yunus D., ifadesinde de kız arkadaşıyla görüşemediğini ileri sürdüğü öğrenildi.
İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST
Yunus D., ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Polis, Yunus D.'nin, platonik aşık olabileceği üzerinde duruyor.
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