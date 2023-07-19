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        Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 ÖSYM üniversitelerin açılış takvimi açıklandı mı?

        Üniversitelerin ne zaman ders başı yapacağına ilişkin aramalar sürüyor. Yaz tatilini geçiren üniversiteli binlerce öğrenci; üniversitelerin ne zaman açılacağını ve kayıtların hangi tarihte başlayacağına ilişkin araştırmalarına devam ediyor. İşte, ÖSYM üniversitelerin açılış takvimi ile ilgili bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 01:48
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        2023-2024 eğitim-öğretim yılı ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Söz konusu duruma ilişkin binlerce öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem felaketi nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitime geçmişti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve eğitim yüz yüze mi olacak?

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        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

        Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

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        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

        ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, 20 Temmuz Perşembe günü "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

        Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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        ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM NASIL OLACAK?

        Tüm ülkemizi derinden üzen depremler nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiş, 3 Nisan itibariyle ise bazı üniversiteler isteğe bağlı olarak yüz yüze eğitime geçmişti.

        Bu yıl ise tüm üniversitelerde yüz yüze eğitim olması bekleniyor.

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