Üniversitelerin yeni programları ve kontenjanı planlanıyor

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Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulundan ilgili birim temsilcileriyle yapılan "Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu" toplantısında kurul üyesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden yetkililer katıldı.
AA'nın haberien göre; "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında geçen sene YÖK bünyesinde "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu" ve "Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu" oluşturulmuştu.
Söz konusu kurullar ile yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi ile buna bağlı olarak yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlanmasına yönelik süreçlerde paydaşlarla istişare yaparak görüş ve önerileri almak hedefleniyor.
Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu toplantısının ilki 26 Aralık 2017'de yapılmıştı.
Kurulun ikinci toplantısında, ilgili kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Türkiye'deki ve dünyadaki gelişme ve eğitimler, iş gücü ve istihdam ihtiyaçları dikkate alınarak yeni meslek alanlarında yükseköğretim kurumları bünyesinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde açılabilecek yeni program önerileri ve yükseköğretimde kontenjan planlamaları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca ilgili paydaşlar tarafından yapılan envanter çalışmaları kapsamında elde edilen veriler ışığında, başta eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri ve sağlık bilimlerindeki programlar olmak üzere, bakanlıklar düzeyinde yapılan istihdam odaklı projeksiyon çalışmalarının ülkenin 2023 hedefleriyle uyumlu yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.
Şubat ayının ilk haftasında yapılması kararlaştırılan Yükseköğretim Programları Danışma Kurulunun üçüncü toplantısında söz konusu konuların tekrar ele alınması ve daha somut adımlar atılmasına karar verildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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