Antalya'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde, içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar (20),çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma dalgıçları (JAK) arama çalışmalarına denizde devam etti. AFAD ekiplerinin de katıldığı Çamyuva Sahili ve açıklarında sürdürülen çalışmalardan sonuç çıkmadı.

İHBAR GELİRSE ARANACAK

AA'da yer alan habere göre 19 gündür yürütülen aramalarda herhangi bir emareye ulaşılamaması üzerine Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına dün akşam itibarıyla son verildiği bildirildi. Jandarma yetkililerince çalışmaların bundan sonra gelecek ihbarlar üzerinden sürdürüleceği belirtildi. Yaşanan felakette anne Ayla Akkın kurtarılıp hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu.