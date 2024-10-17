Üniversiteli kızlara tacize gözaltı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saat 14.30 sıralarında iddiaya göre, B.S ve Y.G isimli üniversiteli iki kız öğrenci kafede otururken, karşı sokakta duran otomobil sürücüsünün kendilerine baktığını fark etti. Sürücünün bakışlarından rahatsız olan B.S ve Y.G kafeden kalkıp, okula doğru yürümeye başladı.

Öğrenciler, araçla yanlarına gelen ve bir süre kendilerini takip ederek konuşmak istediğini söyleyen İ.T'yi cep telefonuyla kayda aldı.

KAYDA ALININCA ÖZÜR DİLEDİ "YANLIŞ ANLAŞILDIM" DEDİ

#resim#1184687#

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İ.T'nin, kendisini kamera kaydına almaya başlayan öğrencilere, "Çok özür dilerim, yanlış anlaşıldım. Ailem var, yalvarıyorum yapma" dediği görüldü.