Üniversiteliler Çince’ye yöneliyor

Dünyanın giderek küçüldüğü bir noktada, kariyerinde başarılı bir noktayı yakalamak isteyen üniversiteli gençler İngilizcenin tek başına yeterli olmadığı bu dünyada alternatif yabancı dillere yönelmiş durumdalar. Bu dillerin başında ise Çince geliyor. Konuyla ilgili Türk-Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İNGİLİZCE TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Mustafa Karslı, "İngilizce öğrenilmesi gereken en önemli yabancı dil konumunda ancak tek başına kariyer açısından yeterli değil" açıklamasında bulundu.

Karslı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devlet kurumları dahi Çince bilen personel ihtiyacını karşılayabilmek için hizmet içi eğitimler düzenlememizi talep ediyor. Personelin Çince eğitimlerinin bir kısmının da Çin'de devam etmesini talep ediyorlar."

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