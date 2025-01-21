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        Haberler Dünyadan Ünlü erkek oyuncular, Milano Moda Haftası'nda buluştu - magazin haberleri

        Ünlü erkek oyuncular, Milano Moda Haftası'nda buluştu

        'The Brutalist' filminin başrol oyuncuları Adrien Brody ve Joe Alwyn ile İngiliz oyuncu Matt Smith, Milano Moda Haftası'nda birlikte defile seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:11
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        Ünlü erkeklerin moda hayranlığı
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        'The Brutalist' filminin başrol oyuncuları; Adrien Brody ve Joe Alwyn, ünlü moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen defilesine katılmak üzere bir araya geldi.

        Oyuncular, Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen podyum gösterisi için mekana birlikte girdi.

        İki oyuncuya, ünlü İngiliz aktör Matt Smith de katıldı.

        Defileye ayrıca; Rocco Ritchie ve Cooper Koch gibi isimler de ilgi gösterdi.

        Erkek giyim defilesine katılan ünlü isimler, şıklıklarıyla dikkat çekti.

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        Adrien Brody, 'The Brutalist' filmindeki rolüyle Altın Küre'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmasının ardından ilk kez görüntülenmiş oldu.

        Adrien Brody, filmde ABD’ye göç eden, Avrupa'nın mimarisini ABD'ye taşıyıp modern Amerika'nın inşa edilmesine yardımcı olan Macar Yahudi bir mimarı canlandırıyor.

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        #Joe Alwyn
        #Matt Smith
        #Milano moda haftası
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