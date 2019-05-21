İstanbul'un en büyük kumar çetesi



Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, 2018 Kasım ayında Beşiktaş’taki bir kumarhaneye giden ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.



KUMAR BORCU NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işadamı Gültekin’in kumar oynamak için gittiği, M.B.’ye ait kumarhaneye olan borcu nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti.



İSTANBUL’UN EN BÜYÜK KUMAR ÇETESİ



Yürütülen soruşturmada, M.B.’nin, İstanbul’daki en büyük kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu tespit edildi.



10 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI



Yapılan operasyonlarda çete üyesi 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter elegeçirildi.