Ünlüler tatil dönüşünde

03.01.2019 - 08:14 | Güncelleme:

Yılbaşı tatili için yurtdışını tercih eden ünlü isimler, tatil dönüşü havalimanında görüntülendi. Ünlü isimler objektiflere böyle yansıdı

  • 1 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    KERİMCAN DURMAZ SINGLE ÇIKARIYOR

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Yılbaşına Münih’te DJ performansı sergileyerek girdiğini belirten Kerimcan Durmaz, yeni yılda tek şarkılık bir single çıkaracağını söyledi. 

  • 2 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    Giydiği siyah kürküyle dikkat çeken Durmaz, kürkünün gerçek olup olmadığının sorulması üzerine, “Gerçek değil” yanıtını verdi. Bülent Ersoy’un, “Sağlığım için hayvan kürkü tercih ediyorum”açıklaması hatırlatılan ünlü fenomen, “Komik bir açıklamaydı. Giyebilir” diye konuştu.

  • 3 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    "BİR YERE GİTMİYORUM"

    Lige verilen arayı tatil yaparak değerlendiren Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, tatil dönüşü Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde görüntülendi. Trabzonspor’da kadro dışı kalan Olcay Şahan, transfer iddialarıyla ilgili olarak, “Bir yere gitmiyorum. Trabzon’dayım. O iş olmayacak” dedi.

  • 4 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    Öte yandan, Şahin'in spor giyim tarzı dikkat çekti.

  • 5 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    "İSTEDİĞİNİZİ YAZIN!"

    Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, önceki akşam yanında esmer bir kadınla Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.

  • 6 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    Kasım 2017’de eşinden boşanan Erman Toroğlu, yanındaki hanımefendinin sorulması üzerine kaçamak cevaplar verdi. 

  • 7 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    Toroğlu, gazetecilerin “Hanımefendi sevgiliniz mi? Yanlış bir şey yazmayalım” sözleri üzerine, “İstediğinizi yazabilirsiniz” karşılığını verdi.  

  • 8 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    "APTAL APTAL ŞEYLER YAZAN OLDU!"

    Yeni yıla Kıbrıs’ta sahne alarak giren İzzet Yıldızhan, önceki akşam Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı. 

  • 9 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    Oğlu Mustafa tarafından havalimanında karşılanan İzzet Yıldızhan, dövme konusuna açıklık getirdi. 

  • 10 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    Çocuklarının kollarına yaptırdığı dövmenin bu kadar konuşulmasının kendisini şaşırttığını ifade eden Yıldızhan, “Sosyal medyadan yüzlerce mesaj aldım. Aptal aptal şeyler yazan olmuş. Bu kadar dikkat çekeceğini tahmin etmemiştim. Bu bizim şirketimizin amblemi. Burada Yıldızhan’ın 'Y' si var. Çocuklar soy ismimizi yansıttığı için böyle bir şey yapmak istemiş” diye konuştu.

  • 11 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    KIZLARIYLA DUBAİ TATİLİ

    Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin ve Leyla ile yeni yılı Dubai'de karşılamıştı. Sıcak bir ülke seçerek kızlarıyla keyifli bir yılbaşı tatili geçiren Yılmaz, önceki gün tatil dönüşü havaalanında görüldü. 

  • 12 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    YENİ YILA MONACO'DA GİRDİLER

    Cemiyet hayatının yakın iki arkadaşı Neslihan Sabancı ve Feryal Gülman, her sene severek ziyaret ettikleri Monaco dönüşü havaalanında objektiflerimize takıldı. İkili yeni yıla birlikte Monaco'da girdi.

  • 13 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    KONSER SONRASI EŞİNE KOŞTU

    Ünlü türkücü Alişan, yeni yıla Kıbrıs’ta sahne alarak girmişti. Eşi Buse Varol’un Burak adını verecekleri oğullarına hamileliğinde son zamanlarda olması nedeniyle uçağa binemediği için yalnız başına yeni yıla giren şarkıcı, konser sonrası soluğu eşinin yanında aldı. Atatürk Havaalanı'nda görüntülenen Alişan, yeğenleri ile objektiflere poz verdi. Ünlü şarkıcı, “Buse uçağa binemediği için konsere gelemedi” dedi.

  • 14 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    AŞK ORUCUNU BOZDU

    Suna, Kemal, Osman, Cenk ve Selma adında 5 çocuğunun babası 15 yıllık eşi Taner Kucuroğlu’ndan boşandıktan sonra kalbini aşka kapatan Ayşe Kucuroğlu, aşk orucunu bozdu. 

  • 15 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    Ayşe Kucuroğlu, önceki akşam Yunanistanlı sevgilisi ile çıktıkları yeni yıl tatili dönüşü Atatürk Havaalanı'nda objektiflere yansıdı. 

  • 16 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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    Yeni yılı Yunanistan’da arkadaşlarıyla birlikte girdiklerini belirten çift, taksiye binerek evlerinin yolunu tuttu.

  • 17 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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  • 18 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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  • 19 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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  • 20 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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  • 21 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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  • 22 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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  • 23 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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  • 24 Ünlü isimler yeni yıl tatili dönüşünde! - Magazin haberleri
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