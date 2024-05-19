Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 105 yaşında. Ünlü isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı
Türkan Şoray
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Milli mücadelenin ilk adımı... Atama minnetle... Atamızın ışığında geleceğimiz size emanet gençler...
Filiz Akın
Dün, bugün ve daima izindeyiz Atam... Sen hep bizim yanımızdasın. 19 Mayıs kutlamalarının 105'inci yılında da seni sevgi, saygı, minnet ve hasretle anıyoruz.
Ajda Pekkan
19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa atılan ilk adımın günü. Gençlerimizin ve milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım.
Erol Evgin
Cumhuriyet'e yürekten bağlı, her yaştan gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun...
Hülya Avşar
Kenan Doğulu
Murat Boz
Yaşa Mustafa Kemal Paşa...
Tolga Çevik
Gülben Ergen
Bilimle, sanatla, sporla, emekle parla
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Atlas’ım, Güney’im, Ares’im
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Çok gururluyum.
Çok mutluyum.
Şahan Gökbakar
Selen Görgüzel
Melis Sezen