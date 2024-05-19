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        Haberler Magazin Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

        Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

        Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 105 yaşında. Ünlü isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:57
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        1

        Türkan Şoray

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Milli mücadelenin ilk adımı... Atama minnetle... Atamızın ışığında geleceğimiz size emanet gençler...

        2

        Filiz Akın

        Dün, bugün ve daima izindeyiz Atam... Sen hep bizim yanımızdasın. 19 Mayıs kutlamalarının 105'inci yılında da seni sevgi, saygı, minnet ve hasretle anıyoruz.

        3

        Ajda Pekkan

        19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa atılan ilk adımın günü. Gençlerimizin ve milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

        4

        Erol Evgin

        Cumhuriyet'e yürekten bağlı, her yaştan gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun...

        5

        Hülya Avşar

        6

        Kenan Doğulu

        7

        Murat Boz

        Yaşa Mustafa Kemal Paşa...

        8

        Tolga Çevik

        9

        Gülben Ergen

        Bilimle, sanatla, sporla, emekle parla
        Parla hilal ve yıldızım
        Parla beyaz ve kırmızım
        Atlas’ım, Güney’im, Ares’im

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        Çok gururluyum.

        Çok mutluyum.

        10

        Şahan Gökbakar

        11

        Selen Görgüzel

        12

        Melis Sezen

        13

        Fedon

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene.

        14

        Ferhat Göçer

        105'inci yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun…

        #Şahan Gökbakar
        #Türkan Şoray
        #19 mayıs
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