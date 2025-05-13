Ünlü isimlerden İsrail'e kınama

Sinema dünyasından İsrail'e tepkiler sürüyor. Variety Dergisi'nin haberine göre; 350'den fazla yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Fatma Hasune​​​​​​​ için bir açık mektup yayımladı.

Fatma Hasune​​​​​​​, hayatını 16 Nisan 2025'te kaybetti.

Mektupta, Gazze'deki soykırıma sessiz kalamayacaklarını belirten sinemacılar, sinemanın adaletsizliklerle mücadelede bir araç olması gerektiğini vurguladı.

Sinemacılar, İsrail güçlerinin Oscar ödüllü 'No Other Land' belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'a yönelik saldırısını da kınadı. Hamdan Ballal Sinemacılar, ayrıca Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin bu konudaki tepkisizliğini eleştirdi. Mark Ruffalo Aralarında Pedro Almodovar, Javier Bardem, Gianni Amelio, Leila Bekhti, Ralph Fiennes, Mark Ruffalo, Annemarie Jacir, Yorgos Lanthimos ve Khalid Abdalla gibi dünya çapında tanınmış 350'den fazla yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcının imzasının bulunduğu mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınanarak; "Böylesine bir kayıtsızlıktan dolayı utanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.