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        Haberler Dünyadan Ünlü isimlerden İsrail'e kınama - Magazin haberleri

        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama

        Dünya genelinde 350'den fazla tanınmış yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirerek bir kınama mektubu yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:00
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        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
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        Sinema dünyasından İsrail'e tepkiler sürüyor. Variety Dergisi'nin haberine göre; 350'den fazla yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Fatma Hasune​​​​​​​ için bir açık mektup yayımladı.

        Fatma Hasune​​​​​​​, hayatını 16 Nisan 2025'te kaybetti.

        Mektupta, Gazze'deki soykırıma sessiz kalamayacaklarını belirten sinemacılar, sinemanın adaletsizliklerle mücadelede bir araç olması gerektiğini vurguladı.

        Sinemacılar, İsrail güçlerinin Oscar ödüllü 'No Other Land' belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'a yönelik saldırısını da kınadı.

        Hamdan Ballal

        Sinemacılar, ayrıca Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin bu konudaki tepkisizliğini eleştirdi.

        Mark Ruffalo

        Aralarında Pedro Almodovar, Javier Bardem, Gianni Amelio, Leila Bekhti, Ralph Fiennes, Mark Ruffalo, Annemarie Jacir, Yorgos Lanthimos ve Khalid Abdalla gibi dünya çapında tanınmış 350'den fazla yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcının imzasının bulunduğu mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınanarak; "Böylesine bir kayıtsızlıktan dolayı utanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Leila Bekhti

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Fatma Hasune hayatını kaybetmişti. Hasune'nin saldırıları konu alan belgeseli, bugün başlayan Cannes Film Festivali'nde gösterime girecek.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.

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        #gazze
        #israil
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