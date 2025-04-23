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        Haberler Magazin Ünlü isimlerin 6,2'lik İstanbul depremine dair tepkileri - magazin haberleri

        Ünlü isimlerin 6,2'lik İstanbul depremine dair tepkileri

        Merkez üssü Marmara Denizi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresindeki illerde yaşayan vatandaşları korkuttu. Ünlü isimler de sosyal medyadan depremle ilgili düşüncelerini ve geçmiş olsun dileklerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 15:44 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:05
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        Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntının ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. İstanbul ve çevre illerden hissedilen depremin ardından vatandaşlar büyük korku yaşadı. Ünlü isimler de depremin ardından geçmiş olsun dileklerini sosyal medyadan paylaştı.

        İbrahim Tatlıses

        İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem hepimizi derinden etkiledi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamıştır.

        Hayko Cepkin

        Çok acı bir gerçek, hatta acısı çok taze bir gerçeğimiz. Aslolan gerçek gündemimiz. Herkese çok çok geçmiş olsun.

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        Ajda Pekkan

        Geçmiş olsun benim gözbebeğim, memleketim canım İstanbul'um.

        Gonca Vuslateri

        Sarıyer’de yakalandık. Korkunçtu. Ailecek ev yakınında açık alana geçtik. İnternet çok çekmiyor.

        Sıla Türkoğlu

        Çok geçmiş olsun depremi hisseden herkese... Umarım kimseye zarar gelmemiştir. Endişesi üzerimizde biz çalışmaya devam ama imkanı olan artçı sarsıntılara karşı güvenli bir yerde, tedbirli olsun lütfen.

        Didem Özdemir

        Çok korktuk. Lütfen güvenli yerlerde kalın. Ben iyiyim soranlar için, ulaşamayanlar için. Telefonlar verimli değil. Herkes lütfen dikkat etsin kendine.

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        Aydilge

        Uçakta olduğumuz için şimdi duyduk. Çok geçmiş olsun İstanbul. Annemi babamı aradım ben de hemen. Çok şükür iyiler. Umarım herkes iyidir. Of çocuklar çok korkmuştur. Ona çok üzülüyorum. Bayram günü korkmasalardı.

        Şevval Sam

        Geçmiş olsun İstanbul. Umuyorum deprem gerçeği çok daha acı tablolar yaratmadan gerekli önlemler hızla alınır.

        Defne Samyeli

        Çok geçmiş olsun hepimize.

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        Feyyaz Şerifoğlu

        Beşik gibi sallandık desem abartmış olmam. Geçmiş olsun İstanbul. Geçmiş gitmiş olsun inşallah.

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