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Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı önceki gece Beyoğlu'nda bir kulüpte düzenlenen “Cadılar Günü” partisine işte böyle katıldı. Partiye ‘iskelet makyajı’yla katılan çiftin kostüm uyumu da dikkat çekti.