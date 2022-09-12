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Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

Gupse Özay ile Barış Arduç, kızlarına 'Jan Asya' adını verdi. Arduç ile Çerkes olan Özay'ın kızlarına 'Jan' adını vermesi sosyal medyada gündem oldu. 'Jan', Çerkes dilinde "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen" anlamına geliyor. Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızlarına 'Jan' adını vermesinden sonra diğer ünlülerin çocuklarına verdikleri adlar gündeme geldi. O adların anlamlarını derledik

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  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    DEMET AKALIN - HİRA

    Demet Akalın ve Okan Kurt çifi kızları Hira (8) adını koydu. Son yıllarda sıkça tercih edilen isimlerden biri olan Hira aslında birçok farklı anlamı taşıyor. Hira isminin anlamı, arayış eylemi, aramak demektir. İki anlamı da ifade eden Hira ismi Arapça kökenli bir isimdir. Arapçada arayış anlamını ifade eden bu isim Suudi Arabistan'da yer alan bir dağın da adıdır. Bu dağda Peygamber efendimiz (s.a.v)'e ilk ayetler inmiştir.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    TARKAN - LİYA

    Megastar Tarkan kızına Liya (4) ismini verdi. Liya isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir. TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, "Su yolu." ve "Sabrın en güzeli." anlamına gelmektedir.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    EMRAH - ELYESA, ELEYSA

    Şarkıcı Emrah, Sibel Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları için sıra dışı isimler tercih etti. Ünlü isim oğluna Elyesa (8), kızına ise  Eleysa (5) ismini verdi. Elyesa, bolluk ve bereket anlamına geliyor. Elyesa ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber. Eleysa ismi ise, mutlu, mutluluk veren adalar anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda Eleysa isminin Yunancada 'kutsal' anlamı da vardır.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    RAFET EL ROMAN - EDVAN

    Üç çocuk babası olan şarkıcı Rafet El Roman ise, Yeşim Eryıldırım ile birlikteliğinden gelen dünyaya oğlu Edvan (12) için kendi bir isim türetti. Kendisi Edirneli olan müzisyen, oğlunun annesinin de Vanlı olduğu için Edirne’nin “Ed” eki ile Van şehrinin ismi birleştirilerek türetti.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    VOLKAN DEMİREL - YADE, YEDA

    Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel çifti de kızları için ilginç alışılagelmişin dışında tercihler yaptı. İkili kızlarına Yade (8) ve Yeda (5) ismini verdi. Farsça kökenli olan Yade hatıra demektir.  Yeda ismi ise Arapça da el olarak geçmektedir. Bu el ifadesi vücutta ki el anlamına gelmektedir. Ayrıca, İbranice dilinde de geçtiği bilinen Yeda isminin İbranice anlamı tanınmış, ünlü, popüler demektir. Buradan kabul eden, onaylayan ve bilgi veren anlamlarına da ulaşılmaktadır.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    IŞIN KARACA - SASHA MİA

    Şarkıcı Işın Karaca, Sedat Doğan ile evliliğinden dünyaya gelen kızına Sasha Mia (13) ismini vermişti. Karaca, Sasha’yı ‘koruyucu melek, insanlığın koruyucusu’, Mia’yı da ‘parıldayan’ anlamlarına geldiği için seçmişti.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    YILMAZ ERDOĞAN - RODİN

    Usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan ile oyuncu Belçim Bilgin ise çocuklarına Rodin ismini verdi. Rodin (12) ismi Kürtçe'de ' 'Işığın müjdecisi' anlamına geliyor.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    SEVİNÇ ERBULAK - KAVİN

    Oyuncu Sevinç Erbulak da kızı için sıra dışı isim tercih edenlerden. Erbulak, kızına Zeynep Kavin Midyat (16) adını verdi. Kavin, Farsça'da, güzel, zarif, alımlı anlamına geliyor.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    BURAK ÖZÇİVİT - KARAN

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti oğullarna Karan (3) ismini verdi. Karan, kahraman ve yürekli anlamını taşıyor.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    MÜGE BOZ - VİNA

    Oyuncu ve sunucu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz kızlarına Vina (3) ismini koydu. Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Norveççe Vina "biz şimdi" demek.  Boz, Vina ismiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik…
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    ÖZGE ÖZDER - EVA LUNA

    2018'de Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder, kızına Eva Luna (1) ismini verdi. Luna'nın anlamı Dolunay, Eva ise çok talihli, uğurlu ve kutlu olma anlamı taşıyor.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    TÜLİN ŞAHİN - SİENA LEYLA

    Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile olaylı bir ayrılık yaşayan Tülin Şahin, bu ilişkisinden dünyaya gelen kızına Siena Leyla (3) ismini verdi. Siena, duru, saf ve masum anlamına geliyor.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    PELİN AKİL VE ANIL ALTAN - ALİN İLE LİNA

    Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan, 3 yaşındaki ikiz kızlarına Alin ve Lina ismini verdi. Alin, köken olarak İngilizce dilinden gelmektedir. Kelime olarak ulu, kibar ve asil anlamlarını taşımaktadır. Bir diğer anlamı ise parıldayan ve aydınlıktır. Lina ise, zeytin tacını ifade etmektedir. Eski Yunan içerisinde olimpiyat oyunları kapsamında kazananlara verilebilen, zeytin ağacı dallarından veya yapraklarından elde edilen taçtır. Bir diğer anlamı ise Kuran içerisinde geçen Lina isminin anlamı ise hurma fidesi şeklinde olmaktadır.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    SİNEM KOBAL - LALİN

    Oyuncu çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ise kızlarına Lalin (2) ismini verdi. Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır. Lalin ismi ayrıca çiçek anlamına da gelmektedir.
  • Ünlü isimlerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler

    CEYDA ATEŞ - TALIA

    Buğra Toplusoy ile evlenikten sonra ABD'ye yerleşen ve ekranlardan uzaklatan Ceyda Ateş, çocuğuna Talia adını verdi. Kız çocukları için tercih edilen Talia ismi, şans ve talih gibi anlamlarına geliyor.

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