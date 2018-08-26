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"HEM ANNEYİM HEM ÇALIŞIYORUM"



Güzel model, bir reklam çekimi öncesi objektif karşısına geçtiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Xenia Deli, makyajı yapılırken bir yandan da bebeğini emzirdiği pozunu, "Aynı anda hem anne olmanın hem de çalışmanın güzel bir kombinasyonu..." notuyla takipçileriyle paylaştı. Deli'nin bu pozuna takipçileri tarafından beğeni yağdırıldı.