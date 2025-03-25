Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bade İşçil, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Bade İşçil, bir süre önce "Lüks harcamalardan kaçınıyorum" şeklindeki açıklamasını, belediye otobüsü kullanarak gözler önüne serdi.

"LÜKSE KAÇMAM"

Bade İşçil, geçtiğimiz yıl eylül ayında; "Bayağıdır çalışmıyorum. O yüzden düzenli bir projem olmadığı için tatile çok ihtiyaç duymadım. Anormal harcamalar yapmam, çok lükse kaçmam. Gardırobumda çok şey var duruyor. Olanla idare ediyorum. Çocuğun ihtiyacını karşılamak, onun geleceğini düşünmek istiyorum ona yatırımlar yapıyorum. Botum var mesela, kaç yıldır aynı botu giyiyorum. Güvendiğim bildiğim yerlerle paylaşımlarım da oluyor bazen kıyafetlerimi oralara da gönderiyorum" açıklamasını yapmıştı.