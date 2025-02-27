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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa ölü bulundu! - Gene Hackman ve Betsy Arakawa ölüm sebepleri açıklandı mı neden öldüler? Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Gene Hackman ve eşi ölü bulundu

        Hollywood'un efsanelerinden biri olarak gösterilen Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölü bulunduğu açıklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:37
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        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
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        'Affedilmeyen', 'Süpermen', 'Devlet Düşmanı', 'Fransız Bağlantısı', 'Ateş Altında', 'Mutlak Güç', 'Mississippi Yanıyor' ve daha birçok filmde canlandırdığı karakteri ikonik hale getiren Hollywood'un efsane oyuncularından Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa'nın New Mexico'daki evlerinde ölü bulunduğu açıklandı.

        1991'den beri evli olan çiftin cansız bedenleri, köpekleriyle birlikte bulundu.

        Yetkililer olayda cinayet şüphesi olmadığı söylerken, ünlü oyuncu ve eşinin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

        95 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, 5 kez Oscar ödülüne aday gösterilirken; 'Fransız Bağlantısı' ve 'Affedilmeyen' ile 2 kez kazanmanın mutluluğu yaşadı.

        Gene Hackman'ın 2 yıl önce çekilen fotoğraflarından biri...

        Gene Hackman'in ikonik bir hale getirdiği karakterlerden biri de 'Süpermen'de canlandırdığı 'Lex Luthor' idi...

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        #Gene Hackman
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