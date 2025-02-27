'Affedilmeyen', 'Süpermen', 'Devlet Düşmanı', 'Fransız Bağlantısı', 'Ateş Altında', 'Mutlak Güç', 'Mississippi Yanıyor' ve daha birçok filmde canlandırdığı karakteri ikonik hale getiren Hollywood'un efsane oyuncularından Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa'nın New Mexico'daki evlerinde ölü bulunduğu açıklandı.

1991'den beri evli olan çiftin cansız bedenleri, köpekleriyle birlikte bulundu.

Yetkililer olayda cinayet şüphesi olmadığı söylerken, ünlü oyuncu ve eşinin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. 95 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, 5 kez Oscar ödülüne aday gösterilirken; 'Fransız Bağlantısı' ve 'Affedilmeyen' ile 2 kez kazanmanın mutluluğu yaşadı.