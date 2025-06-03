Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik 'Madleen' yelkenlisi, İtalya'nın Katanya şehri San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıktı.

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Yelkenlide; aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ile İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

Liam Cunningham, Game of Thrones'taki 'Davos Seaworth' rolüyle de tanınıyor.

Greta Thunberg; "Eğer insanlıktan geriye bir zerre kaldıysa, Filistin için ve özgür bir Filistin için mücadele etmeliyiz. Burada bulunuyorum. Çünkü bu bir zorunluluk" dedi.

Üzerinde, 'Özgür Filistin' yazılı siyah tişörtü ve kefiyesiyle konuşma yapan Greta Thunberg; "Bu misyon, onlarca yıldır süren bunaltıcı baskının ardından, İsrail tarafından sistematik olarak aç bırakılan, etnik temizlik ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerle ilgilidir. Ve bu, bizim hükümetlerimizin, kurumlarımızın, şirketlerimizin ve medyamızın desteğiyle gerçekleşiyor. Bu misyonun ne kadar tehlikeli olduğu önemli değil. Bir soykırım karşısında tüm dünyanın sessizliği bundan çok daha tehlikeli" diye konuştu.

'Madleen' teknesinde bulunanlar arasında; Filistin asıllı olan Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Rima Hassan da var.

Rima Hassan

Aktivistler, eğer durdurulmazlarsa varış noktalarına ulaşmalarının 7 gün sürmesini bekleniyor.