Liam Neeson'dan Gazze’deki çocuklar için çağrı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi olan ünlü oyuncu Liam Neeson, Gazze'deki durumun çocuklara maliyetinin 'tahammül edilemez' boyutta olduğunu belirterek acil ateşkes çağrısında bulundu
"Schindler’in Listesi", 'Yıldız Savaşları', 'Michael Collins'ın yanı sıra 'Taken' serisiyle tanınan ünlü oyuncu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Liam Neeson, Gazze’deki çocukların ihtiyaçlarını sıralayarak acil ateşkes çağrısında bulundu.
Liam Neeson, çocukların acil olarak güvende olacakları bir yere, gıda ve tıbbi malzemelere ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Ünlü oyuncu, bölgeye yardım ulaştıran kurumların acil fon bağışına da ihtiyacını olduğunu belirterek çocukların, en çok acil ateşkese ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Neeson, çağrısında; “Bu büyük insani felaketin, çocukların hayatındaki maliyeti tahammül edilemez durumda. Çatışma artık sona ermeli” ifadelerini kullandı.