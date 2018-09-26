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Salih Kalyon, 47 yıllık hayat arkadaşı kaybetmiş olmaktan dolayı büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, "33 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Yıllarca Amerika'da tedavi gördü ama biz bütün imkanları Bodrum'a getirdik ve burada yaşamaya başladık. 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim" dedi.