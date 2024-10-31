Ünlü oyuncu Salma Hayek: Para kazanma baskısı hissediyorum

62 yaşındaki Fransız milyarder François-Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek, Wall Street Journal'a verdiği röportajda; "Hayatımın ve kendimin birçok yönünü destekliyorum. Belli bir miktar para kazanma baskısı var ve bunu seviyorum. Artık karar verdim, daha fazla kazanmak istiyorum" diye konuştu.

34,8 milyar dolarlık servetin sahibi olan eşi François-Henri Pinault ile mali işlerini ayrı tutmayı tercih ettiklerini söyleyen Salma Hayek, eşiyle aralarında varlıkları bölen bir evlilik öncesi anlaşması olmadığını belirtti.