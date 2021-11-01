Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

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Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer'den acı haber geldi. 'Kuzey Güney' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Kuzey Tekinoğlu' karakterinin annesi 'Handan Tekinoğlu' rolüyle hafızalara kazınan Dinçer, hayatını kaybetti.

Mustafa Avkıran, Semra Dinçer ve Kıvanç Tatlıtuğ

KANSERE YENİLDİ

Usta oyuncu, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenildi. Sanatçının ölüm haberini Haluk Levent duyurdu. Levent, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Akciğer kanseriydi.

2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.

İsmini vermedik.

Sadece S.D. olarak yazmıştık.

Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.

Ama olmadı :(

Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.

Sevenlerinin başı sağ olsun.

— Haluk Levent (@haluklevent) November 1, 2021

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada ise, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız Semra Dinçer'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) November 1, 2021