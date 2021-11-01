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Haberler Magazin Semra Dinçer hayatını kaybetti! Semra Dinçer kimdir?
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Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Kavak Yelleri, Kuzey Güney ve İstanbullu Gelin gibi pek çok ünlü dizide rol alan oyuncu Semra Dinçer, 56 yaşında hayata veda etti. Dinçer'in vefatını Haluk Levent duyurdu

Semra Dinçer hayatını kaybetti! Semra Dinçer kimdir?
Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer'den acı haber geldi. 'Kuzey Güney' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Kuzey Tekinoğlu' karakterinin annesi 'Handan Tekinoğlu' rolüyle hafızalara kazınan Dinçer, hayatını kaybetti.

Mustafa Avkıran, Semra Din&ccedil;er ve Kıvan&ccedil; Tatlıtuğ
Mustafa Avkıran, Semra Dinçer ve Kıvanç Tatlıtuğ

KANSERE YENİLDİ

Usta oyuncu, 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenildi. Sanatçının ölüm haberini Haluk Levent duyurdu. Levent, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Akciğer kanseriydi.
2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.
İsmini vermedik.
Sadece S.D. olarak yazmıştık.
Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.
Ama olmadı :(
Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.
Sevenlerinin başı sağ olsun.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada ise, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız Semra Dinçer'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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