Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ve meslektaşları depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı
ABONE OL

Ünlü oyuncular depremzedeler için seferber oldu

Ünlü oyuncular, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı. Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Burcu Biricik, Sarp Apak, Onur Buldu, Cihangir Ceyhan, Öner Erkan ve Burak Deniz, Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine ve TIR'lara taşınmasına destek verdi

Serenay Sarıkaya ve meslektaşları depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı
AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yürüttüğü çalışmalara katılan ünlü isimler, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine destek verdi. Ünlü isimler, gönüllülerle gıda, giysi, bebek maması, bebek bezi, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerini TIR'lara yükledi.

Gönüllü destek vermek üzere merkeze gelenler arasında yer alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Tamer Levent, Şenay Saçbüker, Şehnaz Bölen, Bensu Orhunöz, Emrah Özertem, Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler, Bennu Yıldırımlar, Özge Özder ve birçok İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

İBB'den alınan bilgiye göre, merkeze gelenler arasında tarihçi, yazar İlber Ortaylı ile oyuncular Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Burcu Biricik, Sarp Apak, Onur Buldu, Hande Doğandemir, Berkay Ateş, Güven Murat Akpınar, Engin Öztürk, Salih Bademci, Cihangir Ceyhan, Öner Erkan, Burak Deniz, Timur Acar, Çağlar Çorumlu ve Hasibe Eren yer aldı.

İBB tarafından bölgeye, içinde yardım malzemesi bulunan çok sayıda TIR gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Memleketlerine ağladılar! İşte Gaziantepli ünlüler
MAGAZİN Gaziantepli ünlüler
Günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz'ın duygulandıran sözleri: Az yaşayacağımı düşünüyorum! Taha Duymaz son durumu ne?
MAGAZİN Duygulandıran sözler: Çok yaşamam
Hangi ünlü depreme ne kadar bağış yaptı? Depreme yardım eden ünlüler - Magazin haberleri
MAGAZİN Ünlü isimlerden nakdi yardım
'DasDas'ı 'İhtiyaç Haritası' deposuna çeviren ünlülerden yardım çağrısı - Magazin haberleri
MAGAZİN 'DasDas'ı 'İhtiyaç Haritası' deposuna çeviren ...
Oktay Kaynarca'dan duygulandıran deprem mesajı: Böyle bir dayanışma bu topraklara mahsustur - Magazin haberleri
MAGAZİN "Böyle bir dayanışma bu topraklara mahsustur"
Gamze Özçelik, minik bebeği paylaştı: Ümit etmekten vazgeçme - Magazin haberleri
MAGAZİN "Ümit etmekten vazgeçme"
Mustafa Sandal'dan afet bölgesine 700 ısıtıcı yardımı - Magazin haberleri
MAGAZİN Afet bölgesine 700 adet ısıtıcı yardımı
Depremzedeler için psikolojik destek takımı kuruldu
MAGAZİN Psikolojik destek takımı kuruldu
Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler
MAGAZİN Kahramanmaraşlı olan ünlüler
Özbek şair Abdukarim Mirzayev'den Türkiye için şiir - Magazin haberleri
MAGAZİN "Derdin derdim oldu Türkiye"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.