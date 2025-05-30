Ünlü oyuncular Eddie Murphy ve Martin Lawrence dünür oldu

Eddie Murphy'nin oğlu Eric ile Martin Lawrence'ın kızı Jasmin evlendi. Eddie Murphy, meslektaşı Martin Lawrence ile artık dünür oldukları haberini, konuk olduğu Jennifer Hudson'ın TV programında duyurdu.

Eddie Murphy - Martin Lawrence

"Çocuklarımız iki hafta önce evlendi" diyen Murphy, "Bombayı patlattılar. Herkes büyük düğün planları yapıyordu ama onlar sadece ikisi sessizce evlenmeye karar verdi" şeklinde konuştu.

Eric Murphy - Jasmin Lawrence

Murphy, uzun zamandır arkadaşı olan Lawrence'ı kastederek, "Evet, biz artık dünürüz. Ve artık o büyük düğünün parasını ödemek zorunda değil" şeklinde esprili bir ifade kullandı.

Murphy ayrıca, "Bence ikimiz de koruyucuyuz. Çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. Kendi işlerini yapmalarına, kendi seçimlerini yapmalarına ve işlerine karışmamaya çalışıyoruz, kendi yollarını bulmalarına izin veriyoruz" dedi.