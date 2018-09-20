Hürriyet'in haberine göre; İki yıldır kanser tedavisi gören Oytun Şanal bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şanal'ın ses verdiği J.R da yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 2012 yılında 81 yaşındayken vefat etmişti.

Televizyon tarihin en popüler dizilerinden Dallas'ta J.R.'ı, Uzay Yolu'nda Kaptan Kirk'ü seslendiren Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Oytun Şanal 2 yıldır yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Eylül ayında durumu ağırlaşan sanatçı İzmir Dikili’deki yazlığından İstanbul Moda’daki evine getirildi. Şanal’ın kalbi 17 Eylül Pazartesi günü durunca acil olarak hastaneye kaldırıldı ve kalbi tekrar çalıştırıldı.

Şanal Kadıköy'de tedavi gördüğü özel hastanede dün akşam yaşamını yitirdi.



Şanal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Izmir Çandarlı'ya götürüldü.



Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Oytun Şanal kendisi gibi dublaj sanatçısı olan ve Dallas dizisindeki Suel Ellen’ı seslendiren Elçin Şanal’la evli. Dublaj sanatçısı çiftin Cenk Şanal isimli bir oğlu ve iki yıl önce kaybettikleri Elif Şanal isminde bir kızları vardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ