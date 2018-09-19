“Uzay Yolu” adlı dizide Kaptan Kirk ve “Dallas” dizisindeki J.R. Ewing’in sesi olarak tanıdığımız Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Oytun Şanal iki yıldır yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, eylül ayında durumu ağırlaşan sanatçı İzmir Dikili’deki yazlığından İstanbul Moda’daki evine getirildi. Şanal’ın kalbi 17 Eylül Pazartesi günü durunca acil olarak hastaneye kaldırıldı ve kalbi tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren ve durumu kritik olan sanatçının eşi Elçin Şanal ve oğlu Cenk Şanal hastaneye geldi. Babasının iki yıldır kanserle mücadele ettiğini belirten Cenk Şanal şunları söyledi: “Eylül ayının başında ağırlaşmaya başladı. Dikili Çandarlı’daki yazlıktaydı. Kendisini buraya getirdim. İki kür kemoterapi aldı. Doktoru da buradaydı. Tekrar tetkik yapıldı. En son kemoterapi yapıldığında fenalaştı. Pazartesi akşamı da evde kalbi durdu. Ambulansla buraya getirdiler. Yoğun bakımda. Tansiyonu düşük onu yükseltmek için sürekli ilaç veriyorlar. Bilinç yok. Hiç bir organ cevap vermiyor. Sadece kalbi atıyor. Doktor hazırlıklarını yapın dedi. Bekliyoruz”

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Oytun Şanal kendisi gibi dublaj sanatçısı olan ve Dallas dizisindeki Suel Ellen’ı seslendiren Elçin Şanal’la evli. Dublaj sanatçısı çiftin Cenk Şanal isimli bir oğlu ve iki yıl önce kaybettikleri Elif Şanal isminde bir kızları vardı.

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