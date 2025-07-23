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        Haberler Dünyadan Ünlü şarkıcı Camila Cabello milyarder sevgilisini öpücüklere boğdu - magazin haberleri

        Camila Cabello milyarder sevgilisini öpücüklere boğdu

        Camila Cabello, Lübnanlı milyarder iş insanı Henry Junior Chalhoub ile İspanya tatilinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:32
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        Milyarder sevgilisini öpücüklere boğdu
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        Küba asıllı ABD'li şarkıcı Camila Cabello, sevgilisi Henry Junior Chalhoub ile İspanya'nın Ibiza bölgesinde tatil yapıyor.

        28 yaşındaki şarkıcı, 38 yaşındaki Lübnanlı iş adamı Henry Junior Chalhoub ile birlikte denize girerken görüntülendi.

        Camila Cabello, aşkını göstermede bir hayli cömert davranırken, iskelede ve denizde sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi.

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        Henry Junior Chalhoub'un ailesi, Dubai merkezli lüks bir moda markasının sahibi. Büyükbabası Michel Chalhoub ve ailesinin serveti, yaklaşık 2 milyar dolar.

        Camila Cabello ile Henry Junior Chalhoub, Kasım 20204'te Suudi Arabistan'da tasarımcı Elie Saab'ın partisinde tanıştı. Cabello ve Chalhoub, Ibiza tatili öncesinde Monaco'da F1 yarışlarını seyrederken görülmüştü.

        Ocak ayında Karayipler'de bulunan St. Barts'ta ilk kez birlikte görülen çift, şubat ayında BAFTA'nın adaylar için verdiği partiye birlikte katıldı.

        Camila Cabello, 2019 - 2021 arasında şarkıcı Shawn Mendes ile ses getiren bir ilişki yaşamıştı.

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        #Camila Cabello
        #tatil
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