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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Linet'ten İsrail-Filistin savaşı açıklaması: Aile bireylerim savaşın ortasında! - Son dakika magazin haberleri

        Linet: Aile bireylerim savaşın ortasında

        Geçtiğimiz günlerde "Hamas katildir" paylaşımında bulunan ve İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısı hakkında sessiz kalması nedeniyle tepki gören Yahudi kökenli Türk şarkıcı Linet'ten açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:02
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        Yahudi kökenli Türk şarkıcı Linet, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden "Hamas katildir" şeklinde mesaj yayımlamıştı. 48 yaşındaki şarkıcının İsrail'in hastane saldırısından bahsetmemesi ise tepki çekmişti.

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        LİNET'TEN AÇIKLAMA

        Konuyla ilgili açıklama yapan Linet, şu ifadeleri kullandı: Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum Ama bunu yapmak zorundayım. Ben 500 sene önce daha Osmanlı imparatorluğu zamanında Türkiye’ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım. Bizler bu topraklarda Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi her zaman dostça, kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum.

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        "AİLE BİREYLERİM SAVAŞIN ORTASINDA"

        "Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir" diyen Linet, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz! Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz. Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır. Tüm ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

        #linet
        #gazze
        #israil
        #Hamas
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