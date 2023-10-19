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LİNET'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Linet, şu ifadeleri kullandı: Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum Ama bunu yapmak zorundayım. Ben 500 sene önce daha Osmanlı imparatorluğu zamanında Türkiye’ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım. Bizler bu topraklarda Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi her zaman dostça, kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum.