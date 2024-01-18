Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verildi.

DHA'nın haberine göre mahkeme, keşif sonrasında söz konusu duvarın özel mülkiyet kalıp kalmadığına ilişkin rapor aldırılmasına hükmedildi.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, 20 Mayıs 2022'de Beşiktaş'ta yeni devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çökmüş, o esnada yoldan geçen Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmişti. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmaya, sanık Kazım Evirgen ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, Sarıyer Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu'ndan olay yerindeki istinat duvarıyla restoranın sınırlarını gösteren haritanın gönderildiğini belirtti. Ayrıca Memur Suçları Soruşturma Bürosundaki soruşturmanın halen devam ettiği de kaydedildi.

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EVİRGEN: "DUVARDA BİR YAMUKLUK FARK ETMEDİM"

İşletmeci sanık Kazım Evirgen, "Suça konu yerde bulunan iş yerini ben 45 sene evvel mülk sahiplerinden kiraladım. Daha sonra bir kısım davalılara restoran işletmesi olarak tekrar kiraladım. Ölen ve yaralanan üzerine duvar benim kiraladığım gayrimenkulün mülk sınırlarında bir duvar değildir. Yola ait istinat duvarıdır. Bu duvarın sorumlusu belediyedir. Biz bu duvarın yıkılmasına sebep olacak herhangi bir işlem yapmadık. Bu restorana ara ara ben de gidip geliyorum. Duvarda bir yamukluk veya eğilme fark etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ederim" dedi. Soru üzerine sanık Evirgen, "Duvarda eğilme olduğunu vatandaş fark edip belediyeyi aradıysa belediyenin bununla ilgili önlem alması gerekirdi. Neden önlem almamış? Bu olayın sorumlusu belediyedir" diye konuştu.