AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

Mehmet Ali Erbil, Maslak'taki özel bir hastaneye giriş yaparken görüldü. Ünlü şovmenin hastaneye giriş yapması sevenlerini bir anda korkuttu. Erbil'in sağlık durumu merak konusu olurken gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Erbil'in kaçış sendromu hastalığından ötürü, her ay düzenli olarak aldığı serum nedeniyle hastaneye geldiği öğrenildi.

Ünlü şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı, (Capillary leak syndrome) kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır.

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.

Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vakaya rastlanmıştır.