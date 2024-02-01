Ünlü yazar Mario Levi son yolculuğuna uğurlandı

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Cenaze töreninde konuşan spiker Gülgün Feyman; "Ben, kaybetmek olarak bakmıyorum. Bundan sonra onun Türkçe konusundaki düşüncelerini, edebiyata ilişkin düşüncelerini bir öğretmen olarak verdiği mesajları yaşatmak gerekiyor. Onun adına atölyeler düzenlenmeli. Çünkü Mario Levi, 'Benim en derin ülkem Türkçe' diyen özel bir insan. Özetle lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim, ön yargılardan arınalım. Mario; Türkiye için değil, dünya çapında bir değer. Toprağı bol olsun" dedi.