Türk sinemasının usta isimlerinden Aram Gülyüz son yolculuğuna uğurlandı. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Gülyüz'ü, sevenleri yalnız bırakmadı. Usta yönetmen, Şişli'de bulunan Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen törenle eşi Gülay Gülyüz'ün yanına defnedildi. İHA'nın haberine göre, cenaze törenine Aram Gülyüz’ün kız kardeşi Rita Hisarlı ve oğlu Ferdi Gülyüz’ün yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ile İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve ünlü sanatçılar Nuri Alço, Gürgen Öz, Gürkan Uygun ve Volkan Severcan gibi pek çok isim katıldı.

"YÖNETMENLERİN EN ÜSTÜNDE GELEN BİR YÖNETMENDİR"

Aram Gülyüz’ün ölümünün Türk sineması için büyük bir kayıp olduğunu belirten usta oyuncu Nuri Alço, "Gerçekten Türk sineması için en büyük kayıptır. Çünkü o kadar çok yönetmen yetiştirmiştir ki, yönetmenlerin en üstünde gelen bir yönetmendir. Binin üzerinde en fazla film çeken yönetmen. Çok güzel bir insandı. Yüreği güzel, kalbi güzel, saygılı, bu kadar kibar, bu kadar bağırmayan, sesi çıkmayan ve devamlı gülen bir yönetmen. En son Malatya Film Festivali’nde beraberdik. Orada söyleşilerine katıldım. Beraber söyleşiler yaptık. Çok büyük hizmetleri var. Bugün varsa Türk sineması onların sayesinde var. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Çoğu kez birlikte çalıştıklarını ve yüreği güzel bir insan olduğunu dile getiren Alço, “Birlikte oynadık. Film bittiği zaman evine davet ederdi. Yemekler yedirirdi. Hep beraber otururduk. Böyle kalbi, yüreği güzel bir insandı. Sert mizaçlı bir yönetmen değildi. Çok defalar çalıştık. Güzel bir insanı kaybettik“ dedi.

1958'de kurduğu Metro Filmi ile sinema hayatına adım atan Aram Gülyüz yıllarca yapımcı, yönetmen ve senarist koltuğunda birçok başarıya imza attı. 90'lı yılların sevilen dizisi Yasemince'ye kadar 200'e yakın dizi ve filmin yönetmenliğini üstlendi. Son olarak 2014 yılında Çılgın Kamp filminin yönetmenliğini yapan Gülyüz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2 Eylül’de vefat etmişti.

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