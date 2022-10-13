Ünlüler, Barış Manço için sahnede!

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço, dün akşam Kuruçeşme'de gerçekleştirilen 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi'nde anıldı.
Kurtalan Ekspres, Haluk Levent, Şevval Şam, Melek Mosso ve Okan Şarlı gibi ünlü isimler, aynı sahnede bir araya gelerek Barış Manço şarkılarını seslendirdi.
"TATLI BİR HEYECAN YAŞIYORUZ"
Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isimler, duygularını "Barış Manço'yu anacağımız için tatlı bir heyecan yaşıyoruz. Çocukluğumuzun hikayeleriyle, şarkılarıyla dolu dolu bir gece olacak. Bir kelimeye bin anlam yüklediğimiz bir akşam... Geçmişimize karşı bir vefamız var ve bu yüzden bu gecenin parçası olduğumuz için gurur duruyoruz!" sözleriyle dile getirdi.
Gecede, sahneye önce 23 yıl önce hayata veda eden sanatçının dostları Kurtalan Ekspres, 'Yaz Dostum' şarkısıyla çıktı.
Ardından sahne alan Okan Şarlı 'Dağlar'ı, Şevval Sam da 'Can Bedenden' ve 'Kara Sevda' parçalarını seslendirdi.
Konserin sonunda aynı sahnede bir araya gelen şarkıcılar, 'Gül Pembe', 'İzmir Marşı' ve '10. Yıl Marşı'nı söyledi.
YORUMLAR