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        Haberler Magazin Ünlüler, çocuklar için bir araya geldi - Magazin haberleri

        Ünlüler, çocuklar için bir araya geldi

        Prof. Dr. Kasapçopur'un öncülüğünde gerçekleşen, ünlülerin de katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde umut dolu bir etkinliğe dönüştü. Hasta çocukların moral bulduğu ve duygu dolu anların yaşandığı kutlama, minik kalplere mutluluk ve sevgi getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:45
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        Çocuklar için bir araya geldiler
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        Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk kliniğinde uzun süredir tedavi gören onlarca minik kalbe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir kutlama organize etti.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; organizasyonda Banu Savcı’nın da desteğiyle ünlü isimler bir araya geldi. Balon ve bayraklarla süslenen bahçeye doktorları eşliğinde indirilen çocukları ünlü isimler; Murat Yıldırım, Nur Fettahoğlu, Aybüke Pusat, Hatice Şendil Sağyaşar, Derya Baykal, Ferhan Şensoy, İlayda Çevik, Alize Gördüm ve Selda Topal karşıladı. Ünlü isimleri karşılarında gören çocukların gözlerindeki şaşkınlık ve sevinç parıltısı görülmeye değerdi. Ünlüler çocuklara, çocuklar da ünlü isimlere sonsuz bir sevgiyle kucak açınca ortaya duygusal ve eğlenceli anlar çıktı.

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        Etkinlik sonunda bir teşekkür konuşması yapan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur; “Cerrahpaşa umutsuzların umut kapısıdır, Edirne’den Kars’a Türkiye’nin bütün illerinden hastalarımız şifa buluyor burada. Onların tıbbi tedavisini güçlü bir sağlık ordusu olarak bizler takip ediyoruz, ancak her hastalıkta olduğu gibi moral en önemli ilaç. Bugün buraya gelerek onlara ilaç oldunuz ve en önemli bayramlarını hastanede de olsa yaşama imkânı sundunuz. Sizlere çocuklarım, meslektaşlarım ve ailelerimiz adına minnetle teşekkür ediyorum” diyerek emeği geçen isimlere teşekkür belgelerini takdim etti.

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        #Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
        #Selda Topal
        #Murat Yıldırım
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