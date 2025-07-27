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        Haberler Magazin Ünlüler yangın bölgesine sessiz kalmadı - Magazin haberleri

        Ünlüler yangın bölgesine sessiz kalmadı

        Bursa'nın ormanlık alanlarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Bazı köyler tahliye edilirken, halk ekiplerin çalışmalarına destek veriyor. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, ünlüler sosyal medyadan yaşanan felaket karşısındaki üzüntülerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 09:46 Güncelleme: 27.07.2025 - 09:47
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        Ünlüler sessiz kalmadı
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        Ülkemizde yaşanan orman yangını felaketlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü Bölgedeki bazı köyler boşaltılırken köylüler yangın söndürme ekiplerine destek verdi.

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        Melek Baykal: Karabük'te de yangınlar devam ediyor. 10 köy boşaltılıyor. Ülkemin her noktası yanıyor... Daha ne kadar yakacaksınız, yeter artık!

        Damla Sönmez: Çıldırmamak elde değil! Şimdi de Karabük... Nasıl önleyeceksiniz bu yangınları?

        Mustafa Sandal: Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki yangınlar içimi acıttı. Tek bir canlının bile zarar görmeden son bulmasını dilerim. Geçmiş olsun.

        Bengü: Bursa ve Karabük'te meydana gelen yangın felaketlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve doğada yaşayan canlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum.

        Burcu Özberk: Kafayı yiyeceğim gerçekten. Her yerde yangın var. Türkiye yanıyor, her gün kül oluyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Vallahi delirmemek mümkün değil.

        Yıldız Çağrı Atiksoy: Allah'ım, bu vatanın taşına toprağına, canına malına kim zarar veriyorsa bin pişman yaşasın!

        Derya Uluğ: Bursa'da çıkan yangın haberi hepimizi derinden etkiledi. Doğanın, insanların ve tüm canlıların yaşadığı bu büyük acı yüreklerimizi dağladı. Umuyorum ki en kısa sürede tüm yaralar sarılır, hayat yeniden normale döner. Geçmiş olsun güzel Bursa.

        Nebahat Çehre

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        Mert Fırat

        Metin Akdülger

        Ceyda Ateş

        Sevcan Orhan

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        Pelin Akil

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        Burcu Biricik

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        Emel Sayın

        Hande Doğandemir

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        Güzide Duran

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        Aybüke Pusat

        İbrahim Büyükak

        İpek Yazıcı

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        Farah Zeynep Abdullah

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