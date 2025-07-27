Ünlüler yangın bölgesine sessiz kalmadı

Ülkemizde yaşanan orman yangını felaketlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü Bölgedeki bazı köyler boşaltılırken köylüler yangın söndürme ekiplerine destek verdi.

REKLAM

Melek Baykal: Karabük'te de yangınlar devam ediyor. 10 köy boşaltılıyor. Ülkemin her noktası yanıyor... Daha ne kadar yakacaksınız, yeter artık!

Damla Sönmez: Çıldırmamak elde değil! Şimdi de Karabük... Nasıl önleyeceksiniz bu yangınları?

Mustafa Sandal: Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki yangınlar içimi acıttı. Tek bir canlının bile zarar görmeden son bulmasını dilerim. Geçmiş olsun.

Bengü: Bursa ve Karabük'te meydana gelen yangın felaketlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını, yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve doğada yaşayan canlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum.