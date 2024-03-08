Ünlülerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
Ünlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla kutladı; "Her kadının farklı bir mücadelesi var"
AJDA PEKKAN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
DEMET AKBAĞ
Her kadının farklı bir hikâyesi ve farklı bir mücadelesi var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.
DOĞA RUTKAY
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.
ASLI TANDOĞAN
Özgür bir yaşam için her türlü engele, engellemeye tacize, zorluklara göğüs geren, bunları yaparken aynı zamanda insanlığın devamı için çocuğunu doğurup büyütebilen, ölene kadar sevdiklerinin üzerinden elini çekmeyen, çalışan, öğrenen, öğreten, eğlenen, üreten, paylaşan güç timsali canım kadınlar... Haydi tek bir günümüz varmış gibi kutlayalım. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun.
NİL KARAİBRAHİMGİL
Bugün bizim 'seviyorum beni ben günümüz!' Kendini seven peşimden gelsin. Kadın olmak güzel.