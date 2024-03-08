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        Haberler Magazin Ünlülerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları; "Her kadının farklı bir mücadelesi var" - Magazin haberleri

        Ünlülerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

        Ünlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla kutladı; "Her kadının farklı bir mücadelesi var"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 11:36 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:37
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        1

        AJDA PEKKAN

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

        2

        DEMET AKBAĞ

        Her kadının farklı bir hikâyesi ve farklı bir mücadelesi var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

        3

        GÜLŞEN BUBİKOĞLU

        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

        4

        DOĞA RUTKAY

        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

        5

        ASLI TANDOĞAN

        Özgür bir yaşam için her türlü engele, engellemeye tacize, zorluklara göğüs geren, bunları yaparken aynı zamanda insanlığın devamı için çocuğunu doğurup büyütebilen, ölene kadar sevdiklerinin üzerinden elini çekmeyen, çalışan, öğrenen, öğreten, eğlenen, üreten, paylaşan güç timsali canım kadınlar... Haydi tek bir günümüz varmış gibi kutlayalım. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun.

        6

        NİL KARAİBRAHİMGİL

        Bugün bizim 'seviyorum beni ben günümüz!' Kendini seven peşimden gelsin. Kadın olmak güzel.

        7

        SEDA BAKAN

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun a dostlar.

        #kadınlar günü
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