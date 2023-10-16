Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden Aybike Çelik'e destek mesajı; Büşra Develi, Gonca Vuslateri, Yeşim Salkım... - Magazin haberleri

        Ünlülerden Aybike Çelik'e destek mesajı

        Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi olan Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşananların ardından bazı ünlü isimler, Çelik için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 17:41 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi olan Can Tunaboylu'nun kendisini darp ettiği iddia etti. Çelik, Tunaboylu tarafından şiddete uğradığını açıklayarak, morarmış gözünün ve kırılan kolunun fotoğrafını paylaştı.

        2

        Aybike Çelik, "Arkadaşlar, 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim. 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim. Şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim ama 'burada istenmiyorsun' diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım, gösteremedim. Yaşadığım şok ve Stockholm Sendromu nedeniyle yine şahsa sığınmak durumunda kaldım" demişti.

        3

        Aybike Çelik ayrıca, "Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim ve şahsın psikolojik şiddeti evde de devam etti. Kolumdaki kırık bası tıbbi müdahaleyle çözülemeyeceği için dava zaten otomatik olarak açıldı fakat bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Kırık kolumun ve yüzümün iyileşmesini beklerken aylardır dava işleriyle uğraşıyorum, terapiye devam ediyorum. İtibar zedeleme davası açıp, bana karşı davada bunu kullanıp, itibar zedeleme davasını şiddet davası kazanmış gibi gösterip, erkek şiddetini aklayabilmesini istemedim" ifadelerini kullanmıştı.

        4

        "ŞİMDİLİK SESSİZLİĞİMİ MARUZ GÖRÜN"

        Bu iddialar üzerine açıklama yapan Can Tunaboylu ise şu ifadeleri kullanmıştı: Değerli dinleyici ve takipçilerim, böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılanlardan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iddialar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan çok kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum.

        5

        Tüm bunların ardından bazı ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından Aybike Çelik'e destek mesajları yayımladı.

        Gonca Vuslateri: Yayalım.

        6

        Büşra Develi: İnsanlar, hâlâ bu sektörde hiçbir şey yokmuş gibi işlerini yapıp hayatlarına devam edebiliyorlar. Midem bulanıyor artık. Şu genç kadının yaşadıkları burada buyurun, okuyun. Biz sustukça, göz yumdukça bu şiddet artarak devam edecek, ediyor da...

        7

        Yeşim Salkım: Çok üzücü ve destek olmalıyız.

        8

        Melek Mosso

        9

        SORUŞTURMA 9 EKİM'DE BAŞLATILDI

        Öte yandan Aybike Çelik'in şikâyeti sonrasından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 9 Ekim'de 'Basit yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor.

        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı Haberi Görüntüle
        #Aybike Çelik
        #Can Tunaboylu
        #Yüzyüzeyken Konuşuruz
        #Büşra Develi
        #Gonca Vuslateri
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!