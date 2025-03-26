Ünlülerden Berkay Gezgin paylaşımı
CHP'nin Saraçhane'deki protesto gösterilerine katılan, 2019 yerel seçimlerinde; "Her şey çok güzel olacak" diyerek tanınan üniversite öğrencisi Berkay Gezgin tutuklandı. Bunun üzerine bazı ünlü isimler Berkay Gezgin için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu
2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" diyen Berkay Gezgin, dün Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alınmıştı.Avukatı Cemil Çiçek, Berkay Gezgin'in tutuklandığını duyurmasının ardından bazı ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Begüm Akkaya: Pırıl pırıl Berkay Gezgin tutuklandı.
Farah Zeynep Abdullah: Her şey elbet güzel olacak Berkay.
Sunay Akın: Niceleri sessiz kalırken o çocuk, Berkay Gezgin; "Her şey çok güzel olacak" sözünün arkasında durduğu, adaleti ve demokrasiyi savunduğu için tutuklandı! Asla yalnız değilsin Berkay, asla... Her şey çok güzel olacak…
Giray Altınok
Aslıhan Gürbüz