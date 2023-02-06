Ünlülerden geçmiş olsun mesajları

ŞAHAN GÖKBAKAR



Kahramanmaraş merkezli deprem, Gaziantep'te bir dükkanda böyle kaydedilmiş. Bir buçuk dakika sürüyor ve çok şiddetli... Bu görüntü yıkımın ne denli fazla olacağının habercisi maalesef. Çok büyük bir felaket. En az kayıpla geşsin inşallah.