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  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103’üncü yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı onuruna Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı

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  • Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları - Magazin haberleri

    SELDA BAĞCAN

    23 Nisan kutlamalarında ilk kez sahneye çıktığımda çekilen fotoğrafı paylaşmak istedim. O zamandan bu zamana bir çok şey değişti, değişmeyen sahneye çıkarken heyecanım ve Atatürk sevgisidir…
  • Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları - Magazin haberleri

    CEM DAVRAN

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları - Magazin haberleri

    ZAFER ALGÖZ

    Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları - Magazin haberleri

    CEM YILMAZ

    Bugün benim doğum günüm. 50 yaşındayım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramınızı kutlar, cumhuriyetimizin 100'üncü yılında buruk sevinçlerin yerini kalıcı mutlulukların almasını dilerim.
  • Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları - Magazin haberleri

    SILA TÜRKOĞLU

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları - Magazin haberleri

    KENAN DOĞULU

    Bugün tüm dünya çocuklarının, bugün hepimizin! Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları - Magazin haberleri

    NİLGÜN BELGÜN

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları - Magazin haberleri

    TOLGA ÇEVİK

    23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
  • Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları - Magazin haberleri

    İBRAHİM TATLISES

    23 Nisan çocukluğumu hiç yaşamadığım çocuk bayramını kutluyorum ve çocuklarımızı çok seviyorum. Yarabbim hiç bir anneyi babayı çocuksuz bırakma
    Allah’ım.
  • Ünlülerin 23 Nisan paylaşımları - Magazin haberleri

    CEYLAN ERTEM

    23 Nisan kutlu olsun.

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